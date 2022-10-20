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Великобритания
Срочная новость

Лиз Трасс объявила об уходе с поста лидера партии тори

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 Euronews
Лиз Трасс объявила об уходе с поста лидера партии тори
Авторское право  Jessica Taylor/UK Parliament

Лиз Трасс объявила об уходе с поста лидера партии тори. Она продолжит исполнять обязанности премьера до избрания преемника. 

Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра состоятся на следующей неделе. 

Лидер британской оппозиции, председатель Лейбористской партии Кир Стармер вновь заявил о необходимости проведения в стране досрочных выборов.

Лиз Трасс находится у власти лишь 45 дней. Это самый короткий срок пребывания в должности премьер-министра Великобритании до заявления об отставке. 

Более половины британцев (67%) считают правительство Трасс некомпетентным, свидетельствуют данные одного из октябрьских социологических опросов. Рейтинг консерваторов в последние недели снизился до рекордно низкого уровня. Рейтинг самой Трасс опустился ниже 15%, что ниже, чем у любого из прежних британских премьеров.

Трасс попала под огонь критики из-за своих налоговых инициатив. В среду лидер оппозиции Кир Стармер заявил в парламенте: "Снижение налога на 45% отменено. Снижение корпоративного налога отменено. Снижение налога на 20% отменено. Двухлетняя заморозка цен на энергию отменена. Безналоговые покупки отменены. Доверие к экономике исчезло. Предполагаемый лучший друг, бывший казначей, его тоже нет. Ничего нет. Так почему она всё ещё здесь?!"

Премьер ответила на это, что "действовала в национальных интересах, чтобы обеспечить экономическую стабильность".

Ранее о своей отставке сообщила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. Она также выступила с критикой Лиз Трасс, отметив что правящая партия, нарушила ключевые обещания, которые дала избирателям.