Формирование правительства в Италии: президент проводит консультации

Президент Италии Серджо Маттарелла проводит официальные политические консультации по вопросу формирования правительства после парламентских выбор.

По традиции переговоры начались со встречи с председатель Сената. На эту должность избран Иньяцио Ла Русса, соучредитель ультраправой партии "Братья Италии", которая получила более четверти голосов избирателей.

С Маттареллой встретился затем спикер Палаты депутатов Лоренцо Фонтана, евроскептик из правопопулистской партии "Лига", результат которой на этих выборах ухудшился, но она тем не менее войдет в правящую коалицию.

Политические консультации продолжатся в пятницу.

Встречи президента с политическими лидерами проходят на фоне очередного скандала среди правых, на этот раз после заявлений экс-премьера Сильвио Берлускони о "милой", по его словам, переписке с президентом РФ Владимиром Путиным. Партия Берлускони "Вперед, Италия!" входит в коалицию.

В четверг лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони заявила, что новое правительство, которое она возглавит, будет проевропейским и пронатовским.