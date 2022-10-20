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Италия

Формирование правительства в Италии: президент проводит консультации

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 Ирина Шелудкова
Президент Италии проводит политические консультации
Президент Италии проводит политические консультации   -   Авторское право  Mauro Scrobogna/LaPresse

Президент Италии Серджо Маттарелла проводит официальные политические консультации по вопросу формирования правительства после парламентских выбор. 

По традиции переговоры начались со встречи с председатель Сената. На эту должность избран Иньяцио Ла Русса, соучредитель ультраправой партии "Братья Италии", которая получила более четверти голосов избирателей.

С Маттареллой встретился затем спикер Палаты депутатов Лоренцо Фонтана, евроскептик из правопопулистской партии "Лига", результат которой на этих выборах ухудшился, но она тем не менее войдет в правящую коалицию. 

Политические консультации продолжатся в пятницу.

Встречи президента с политическими лидерами проходят на фоне очередного скандала среди правых, на этот раз после заявлений экс-премьера Сильвио Берлускони о "милой", по его словам, переписке с президентом РФ Владимиром Путиным. Партия Берлускони "Вперед, Италия!" входит в коалицию.

В четверг лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони заявила, что новое правительство, которое она возглавит, будет проевропейским и пронатовским.