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Ирак

В Мосуле найдены мраморные рисунки времен Ассирийского государства

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 Euronews
Найденные в Мосуле наскальные рисунки времен правления ассирийских царей
Найденные в Мосуле наскальные рисунки времен правления ассирийских царей   -   Авторское право  ZAID AL-OBEIDI/AFP or licensors

В иракском городе Мосул археологи обнаружили необычные наскальные рисунки возрастом около 2 700 лет. 

Они были найдены во время работ по восстановлению памятника архитектуры древних ворот Машки, известных как "Врата Бога". которые были разрушены бульдозером террористической группировкой "Исламское государство" в 2016 году.

Восемь мраморных рисунков изображают военные сцены времен правления ассирийских царей в древнем городе Ниневия.