В Мосуле найдены мраморные рисунки времен Ассирийского государства

В иракском городе Мосул археологи обнаружили необычные наскальные рисунки возрастом около 2 700 лет.

Они были найдены во время работ по восстановлению памятника архитектуры древних ворот Машки, известных как "Врата Бога". которые были разрушены бульдозером террористической группировкой "Исламское государство" в 2016 году.

Восемь мраморных рисунков изображают военные сцены времен правления ассирийских царей в древнем городе Ниневия.