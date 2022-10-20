ЕС хочет равных правил в торговле с США

Германия и Франция предупредили, что курс администрации президента Байдена по борьбе с изменением климата и стимулированию экономики, может нарушить равные правила игры в торговле между ЕС и Соединенными Штатами. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил обеспокоенность последствиями принятого в США Закона о снижении инфляции для Европы.

Роберт Хабек, министр экономики ФРГ: "Мы видим, что компании и фирмы уходят из Европы в США из-за больших субсидий, выплачиваемых там, и мы не можем ввязываться в торговую войну в такие времена".

"Я думаю, что американский Закон о снижении инфляции вызывает озабоченность не только у Франции и Германии, но и у всех европейских стран", - отметил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

Закон о снижении инфляции — это гигантская инвестиционная программа стоимостью в 430 миллиардов долларов. Страны Европы, которые видят в данном законе агрессивную торговую политику США, призвали к решительному европейскому ответу.

Однако, как мог бы выглядеть этот ответ, в деталях не уточняется.