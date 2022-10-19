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мир
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Президент РФ заявил о введении военного положения в четырех аннексированных регионах Украины

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 Euronews
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин   -   Авторское право  Gavriil Grigorov/Sputnik

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех аннексированных регионах Украины с 20 октября вводится военное положение. Речь идет о так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

_"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная _Дума", - сказал Путин в среду на заседании Совета безопасности, которое проходило в режиме видеоконференции. 

Кроме того Путин объявил, что главы российских регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. 

В таких приграничных регионах РФ как Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также аннексированном Россией Крыму вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - "уровень повышенной готовности", говорится в указе российского президента.

Отмечается, что власти регионов смогут создавать штабы для координации работы по повышению безопасности.