На кладбище Неаполя гробы повисли в воздухе

Не менее десятка гробов повисли в воздухе после частичного обрушения четырехэтажного здания с нишами для захоронений на старейшем кладбище Неаполя. Причиной могли стать проливные дожди.

Это уже второй подобный инцидент в этом году. В январе в результате обрушения здания на другом участке кладбища было разрушено около 300 погребальных ниш.

Родственники умерших провели акцию протеста с призывом обратить внимание на состояние кладбищ.