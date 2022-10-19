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Италия

На кладбище Неаполя гробы повисли в воздухе

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 Euronews
Разрушенное здание с нишами для захоронений на старейшем кладбище Неаполя
Разрушенное здание с нишами для захоронений на старейшем кладбище Неаполя   -   Авторское право  скриншот из видео ITRAI от EBU

Не менее десятка гробов повисли в воздухе после частичного обрушения четырехэтажного здания с нишами для захоронений на старейшем кладбище Неаполя. Причиной могли стать проливные дожди.

Это уже второй подобный инцидент в этом году. В январе в результате обрушения здания на другом участке кладбища было разрушено около 300 погребальных ниш.

Родственники умерших провели акцию протеста с призывом обратить внимание на состояние кладбищ.