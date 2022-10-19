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Италия

На Сицилии обрушилось университетское здание

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 Euronews
Кальяри
Кальяри   -   Авторское право  скриншот ITRAI via EVN

В Университете Кальяри на Сицилии внезапно обрушилось здание, где находился главный лекционный зал. Пожарные и спасатели работали всю ночь, осматривая завалы. К счастью, под ними никого не оказалось.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, после окончания занятий, когда студенты покинули и расположенную рядом библиотеку.

Студентка: "А, если бы это действительно произошло тремя часами ранее? Прежде всего нас волнует вопрос: сколько времени прошло с тех пор, как был проведен капитальный ремонт? Как такое здание может просто рухнуть за одну ночь?".

Франческо Мола, ректор Университета Кальяри: "Должны ли были быть какие-то признаки того, что здание обрушится? Там в течение дня проводились лекции, и не было никаких признаков непосредственной опасности. В противном случае мы бы немедленно закрылись. Будет очень важно определить причину инцидента, которая даст нам представление о том, что находится вокруг здания".

В настоящее время в учебном заведении проводится расследование обстоятельств произошедшего. Основанный в 1606 году Университет в Кальяри является одним из старейших в Европе. На 11-ти факультетах здесь обучаются более 30 тысяч студентов.