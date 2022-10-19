Жаркая осень в Европе

Погода на юго-западе Франции нынешней осенью похожа скорее на разгар летнего сезона. Люди отдыхают, наслаждаясь солнцем и морем. В конце этой недели здесь, по прогнозам синоптиков, ожидается до 30 градусов тепла. Местные жители рады столь мягкой осени, особенно отсутствию необходимости включать отопление, но осознают: что-то идет не так....

"Это ненормально. В это время года у нас уже бывают морозы, да и птицы не должны летать. Мы не понимаем, что происходит? Планета в опасности", - говорит житель Тулузы.

На реке Гаронне в Тулузе видны островки суши, обычно покрытые водой.

Жан-Мишель Фабр, президент ассоциации по исследованию Гаронны: "Впечатляет то, что в нынешнем году мы смогли пройти здесь (показывает где) 10 июля, 10 августа, 10 сентября и теперь 10 октября. Таким образом, в течение четырех месяцев уровень воды в Гаронне был очень низким".

Жаркая погода стоит и в Бордо. Люди задумываются над причинами такой необычной осени.

Малика, студентка: "Это волнительно, но в то же время я не думаю, что мы всегда и всё должны связывать с глобальным потеплением. Мы видели этим летом сильную засуху, это и правда, нас беспокоило. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько лет. Если однажды такая температура как сейчас будет 25 декабря, вот это будет действительно очень тревожно".

По словам синоптиков, причиной высоких температур этой осенью стали теплые воздушные массы, идущие с северо-запада Африки. Волна осенней жары охватит западную Европу вплоть до Великобритании.