Актёр Дэниел Крейг награждён рыцарским орденом

Британский актер Дэниел Крейг награжден Орденом Святых Михаила и Георгия. Этой же награды был удостоен и сыгранный Крейгом персонаж Джеймса Бонда по сюжету книги "Из России с любовью" Яна Флеминга.

Ленту с рыцарским орденом на шею 54-летнего актера надела принцесса Анна.

Крейг снялся в пяти последних картинах об агенте 007, завершив свою карьеру в 2021 году фильмом "Не время умирать". Кто станет новым Джеймсом Бондом пока неизвестно.