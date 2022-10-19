Австрийский Никельсдорф на границе с Венгрией принимает всё больше и больше мигрантов: каждый день здесь регистрируют около 300 нелегалов. По данным властей, летом значительно выросло число выходцев из Индии, Марокко и Туниса.

Мигранты говорят, что ищут работу. Но австрийские власти подчёркивают, что такой мотив не позволит им остаться: эти страны не считаются кризисными зонами. И потому сотни мигрантов подают прошение об убежище по личным причинам. Но рассмотрение запросов требует времени, и мигрантов нужно где-то размещать. В Никельсдорфе — лишь несколько больших палаток.

"Я считаю, совсем не хорошо, что им приходится спать в палатках: уже холодно, а скоро и зима. Срочно нужно строить для них что-нибудь основательное, потому что в Австрию всё время прибывают беженцы".

Власти Никельсдорфа заявляют, что жителям не о чем беспокоиться, поскольку в город мигранты всё равно не стремятся, оставаясь в приграничном мини-лагере. Но горожане начинают волноваться.

"Раньше приезжали семьи, с ними проблем не было, они были довольны и благодарны. Теперь в лагере только молодые мужчины".

За первые восемь месяцев этого года по всей Австрии было подано более 56 тысяч заявлений об убежище, почти вдвое больше, чем за год до того. Но и число отказов тоже рекордное, более 31 тысячи.