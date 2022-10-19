"Милые письма" Берлускони Путину спровоцировали скандал

Похоже, перемирие между Сильвио Берлускони и Джорджей Мелони длилось всего несколько часов. В минувший понедельник политики фактически примирились после скандала, связанного с назначением Игнацио Ла Русса из партии "Братья Италии" главой Сената, кандидатуру которого не поддержала партия Берлускони "Вперед, Италия".

Однако сейчас между Мелони и Берлускони вновь возникла напряженность. Причиной стали заявления последнего о президенте России Владимире Путине.

Согласно аудиозаписи, опубликованной итальянскими СМИ, бывший премьер-министр сказал, цитирую, что он восстановил отношения с Путиным и считает себя одним из его пяти друзей. Мы знаем, насколько чувствительна эта тема, учитывая, что Джорджа Мелони старалась дистанцироваться от российского президента и осудила российское вторжение в Украину.

Чувствителен этот вопрос и потому, что лидер партии "Лига" Маттео Сальвини занял пропутинскую позицию. Согласно итальянским СМИ, заявления Берлускони могут стоить портфеля главы МВД в новом правительстве для Антонио Таяни, члена партии "Вперед, Италия".

Но вопрос прежде всего в том, удастся ли сторонам вовремя исправить ситуацию, поскольку им придется работать вместе как членам одной коалиции. Между тем времени на достижение соглашения, как мы знаем, осталось не так много, поскольку новое правительство должно быть приведено к присяге в ближайшие несколько дней.