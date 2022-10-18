Более 100 украинок вернулись домой из российского плена

Более ста украинок вернулись домой в ходе нового обмена пленными с Россией, который был совершен накануне. Самой старшей из них - 62 года, самой младшей - 21. 37 женщин ранее были эвакуированы с осажденного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Как отметил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, этот обмен был особенно эмоциональным, так как из плена вернулись мамы и дочери, которых очень ждали родные. России были возвращены 110 человек, в том числе, по данным властей, 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что часть украинцев попала в плен задолго до полномасштабной войны.

"Мы не забываем ни о ком из наших людей, - заверил он. - Мы должны вернуть их всех. И мы вернем".

В понедельник утром российские военные атаковали Киев при помощи беспилотников. Служба по чрезвычайным ситуациям Украины поделилась видео, на котором спасатели расчищают завалы и пытаются эвакуировать жителей из поврежденных зданий.

Виталий Кличко, мэр Киева: "Русские хотят вызвать у украинцев депрессию, но вместо этого вызывают гнев. Мы полны решимости защитить свой родной город, родную страну".

Россия заявляет, что использует свои беспилотники против законных по ее мнению целей, таких как электрические подстанции, но жертвами этих обстрелов становятся гражданские лица.