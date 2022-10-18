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Греция

92 голых мигранта на границе обострили отношения между Турцией и Грецией

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 Андрей Позняков
Мигранты, пересекающие реку Эврос в стремлении перебраться из Турции в Грецию
Мигранты, пересекающие реку Эврос в стремлении перебраться из Турции в Грецию   -   Авторское право  AP Photo/Emrah Gurel

Турция и Греция обвиняют друг друга в бесчеловечном отношении к нелегалам после обнаружения на границе группы мигрантов без одежды. Как сообщают в Афинах, пограничники задержали 92 человека на берегу реки Эврос, которая разделяет две страны.

Согласно греческим данным, мигранты жаловались, что их раздели и избили турецкие полицейские, которые затем посадили обнажённых людей в лодки. Представитель правительства Греции Гьянис Ойкономоу призвал Анкару к ответственности:

«Это бесчеловечное поведение – позор для цивилизации. Турецкому руководству вместо перекладывания на других ответственности за то, что произошло на их территории, следовало бы провести расследование и наказать тех, кто имеет прямое отношение к произошедшему. Турция должна выполнять свои обязательства в рамках Совместной декларации с ЕС».

В Анкаре инцидент с голыми мигрантами на границе назвали сначала провокацией, а затем обвинили греческих пограничников в жестокости. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, произошедшее соответствует представления турецкой стороны о поведении западных соседей:

«Когда Греция выталкивает мигрантов обратно, она отнимает всё, что у них есть при себе, чтобы они больше не возвращались. Совершенно естественно, что Греция, к которой накопилось достаточно претензий в связи с нарушениями международного права, по мере роста числа этих преступлений, пытается опорочить Турцию».

Ранее Анкара и Афины неоднократно выступали с взаимными обвинениями, связанными с проблемой нелегального пересечения границы. Ситуация с обнажёнными мигрантами вызвала озабоченность у агентства ООН по делам беженцев, которое требует провести тщательное расследование произошедшего.