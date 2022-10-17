Глава ВОЗ: "Здоровье - основополагающее право, а не роскошь"Комментарии
"Здоровье - основополагающее право человека, а не роскошь", - заявил Генеральный директор ВОЗ на церемонии открытия 13-го Всемирного саммита по здравоохранению в Берлине. Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировых лидеров разработать соответствующую глобальную архитектуру, чтобы "вывести здравоохранение на новый уровень".
Хозяин саммита, канцлер Германии Олаф Штольц, пообещал дополнительное финансирование для борьбы с эндемичными заболеваниями в развивающихся странах.
В свою очередь Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении 1,2 млрд долларов на поддержку усилий по искоренению полиомиелита во всем мире.
Саммит состоялся после двух лет пандемии COVID-19, которая, по мнению экспертов, показала необходимость глобального подхода к здравоохранению для предотвращения неравенства между богатыми и бедными странами.