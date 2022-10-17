Глава ВОЗ: "Здоровье - основополагающее право, а не роскошь"

"Здоровье - основополагающее право человека, а не роскошь", - заявил Генеральный директор ВОЗ на церемонии открытия 13-го Всемирного саммита по здравоохранению в Берлине. Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировых лидеров разработать соответствующую глобальную архитектуру, чтобы "вывести здравоохранение на новый уровень".

Что означает переход глобального здравоохранения на новый уровень? Это - новое глобальное соглашение, новая архитектура и новый глобальный подход. Потому что здоровье - это не затраты, а инвестиции; это не просто результат развития, а средство. Здоровье - это фундаментальное право человека, а не роскошь Тедрос Адханом Гебрейесус Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

Хозяин саммита, канцлер Германии Олаф Штольц, пообещал дополнительное финансирование для борьбы с эндемичными заболеваниями в развивающихся странах.

В свою очередь Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении 1,2 млрд долларов на поддержку усилий по искоренению полиомиелита во всем мире.

Правительство Германии будет продолжать активно поддерживать исследования, в основе которых - научное любопытство. Для этого и создан Пакт исследований и инноваций. Мы также верны нашему обязательству по дальнейшему увеличению финансирования исследований на уровне 3,5 % от ВВП к 2025 году Олаф Шольц канцлер Германии

Саммит состоялся после двух лет пандемии COVID-19, которая, по мнению экспертов, показала необходимость глобального подхода к здравоохранению для предотвращения неравенства между богатыми и бедными странами.