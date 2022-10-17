Минобороны: в Беларуси будут размещены 9 тысяч российских военнослужащихКомментарии
До 9 тысяч российских военнослужащих будут размещены в Беларуси в рамках "региональной группировки" сил для защиты ее границ, сообщили в воскресенье в белорусском Министерстве обороны.
Здесь пояснили, что авиационная составляющая новой группировки начала прибывать в страну на следующий день после первых эшелонов с сухопутными войсками. Переезд и размещение займут несколько дней, добавили в Минске.
Резкое увеличение военной активности в Беларуси, по мнению аналитиков, вызывает опасения, что президент Лукашенко может сыграть более активную роль в российском вторжении в Украину.
10 октября президент Беларуси заявил, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства, которому, по мнению Александра Лукашенко, угрожают Украина и западные страны.
В свою очередь представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ситуация на украинско-белорусской границе остаётся "напряженной, но контролируемой". Он добавил, что подразделения украинской разведки и сил безопасности изучают и отслеживают ситуацию внутри Беларуси "из-за заявлений, сделанных руководством этой страны".