До 9 тысяч российских военнослужащих будут размещены в Беларуси в рамках "региональной группировки" сил для защиты ее границ, сообщили в воскресенье в белорусском Министерстве обороны.

Здесь пояснили, что авиационная составляющая новой группировки начала прибывать в страну на следующий день после первых эшелонов с сухопутными войсками. Переезд и размещение займут несколько дней, добавили в Минске.

Мы находимся на территории суверенного государства, Республики Беларусь. Мы прибыли из центрального региона России, конкретно я - из Москвы. Мы приехали помочь братскому народу Республики Беларусь усилить их границы, чтобы все почувствовали, как сплочены народы России и Беларуси российский военнослужащий, пожелавший сохранить анонимность

Резкое увеличение военной активности в Беларуси, по мнению аналитиков, вызывает опасения, что президент Лукашенко может сыграть более активную роль в российском вторжении в Украину.

10 октября президент Беларуси заявил, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства, которому, по мнению Александра Лукашенко, угрожают Украина и западные страны.

В свою очередь представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ситуация на украинско-белорусской границе остаётся "напряженной, но контролируемой". Он добавил, что подразделения украинской разведки и сил безопасности изучают и отслеживают ситуацию внутри Беларуси "из-за заявлений, сделанных руководством этой страны".