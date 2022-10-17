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Спорт

"Золотой мяч" для лучших футболистов

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 Ирина Шелудкова
Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема
Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема   -   Авторское право  Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Нападающая испанской "Барселоны" Алексия Путельяс стала обладательницей Золотого мяча 2022 по версии журнала "Франс футбол". Спортсменка выступает за клуб с 2012 года. В  прошлом году она также была признана лучшей футболисткой года.

Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча" впервые, а для мадридского клуба это уже 12-й по счету приз. Карим Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся престижной награды. 

Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле".

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски получил награду Герда Мюллера как лучший нападающий сезона.