"Золотой мяч" для лучших футболистов

Нападающая испанской "Барселоны" Алексия Путельяс стала обладательницей Золотого мяча 2022 по версии журнала "Франс футбол". Спортсменка выступает за клуб с 2012 года. В прошлом году она также была признана лучшей футболисткой года.

Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча" впервые, а для мадридского клуба это уже 12-й по счету приз. Карим Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся престижной награды.

Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле".

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски получил награду Герда Мюллера как лучший нападающий сезона.