Франция готовится к большой забастовке

Французские профсоюзы объявили о проведении во вторник всеобщей забастовки с требованием повышения заработной платы и в защиту права на протест.

Ожидаются проблемы в работе нескольких секторов, в частности, общественного транспорта, системы образования и даже здравоохранения. Профсоюзы заявляют, что на следующей неделе нас ожидает что-то, чего не было долгое время.

Неделя началась с акций протеста, которые прошли по улицам городов в воскресенье под лозунгами против роста стоимости жизни во Франции, а также против того, что активисты называют «климатическим бездействием» французского правительства.

Это, конечно, усилило напряжённость в стране, охваченной забастовками, которые сказываются на поставках топлива.

Работники нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов по всей стране бастуют уже три недели. Это вызывает недовольство среди водителей, которые прямо сейчас прилагают немалые усилия в поисках топлива – даже здесь, во французской столице.

Власти называли это протестное движение «неприемлемым» и даже «незаконным» после того, как профсоюзы и компании заключили предварительное соглашение. Несмотря на это рабочие пообещали продолжать забастовку.

Интересно, что будет дальше. Происходящее расценивают как первое большое испытание для второго президентского срока Эммануэля Макрона. Он пообещал продолжить некоторые из своих амбициозных реформ, включая капитальное обновление пенсионной системы.

Граждане Франции, рабочие, профсоюзные лидеры, а также члены правительства Эммануэля Макрона готовятся к очень непростой паре дней, недель или, возможно, даже месяцев.