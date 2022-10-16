Левые движения Франции выступили против инфляции

Коалиция левых сил провела в Париже массовую демонстрацию, к маршу присоединились около 30 тысяч человек. Собравшиеся выступили против роста стоимости жизни и обвинили правительство Франции в бездействии в вопросах борьбы с изменением климата. Шествие возглавил лидер политического движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Активисты и сторонники левых политических партий, представители профсоюзов и молодежных организаций потребовали заморозить цены на электричество и газ, повысить минимальный размер социальных пособий, отказаться от повышения пенсионного возраста и увеличить минимальный размер пенсий.

Манифестация прошла мирно, но к вечеру группа радикально настроенных участников отклонилась от заявленного маршрута и вступила в столкновения с полицией, а также устроила беспорядки, разбивая витрины банков и магазинов. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Во вторник по призыву профсоюзов во Франции состоится всеобщая забастовка к которой пообещали примкнуть работники целого ряда сфер услуг и производства, включая железнодорожников и медработников.