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Франция

Левые движения Франции выступили против инфляции

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 Ирина Шелудкова
Демонстрация в Париже собрала около 30 тысяч человек
Демонстрация в Париже собрала около 30 тысяч человек   -   Авторское право  Aurelien Morissard/AP

Коалиция левых сил провела в Париже массовую демонстрацию, к маршу присоединились около 30 тысяч человек. Собравшиеся выступили против роста стоимости жизни и обвинили правительство Франции в бездействии в вопросах борьбы с изменением климата. Шествие возглавил лидер политического движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Активисты и сторонники левых политических партий, представители профсоюзов и молодежных организаций потребовали заморозить цены на электричество и газ, повысить минимальный размер социальных пособий, отказаться от повышения пенсионного возраста и увеличить минимальный размер пенсий.

Манифестация прошла мирно, но к вечеру группа радикально настроенных участников отклонилась от заявленного маршрута и вступила в столкновения с полицией, а также устроила беспорядки, разбивая витрины банков и магазинов. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Во вторник по призыву профсоюзов во Франции состоится всеобщая забастовка  к которой пообещали примкнуть работники целого ряда сфер услуг и производства, включая железнодорожников и медработников.