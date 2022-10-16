Немцы требуют от властей поддержать малоимущих

Рост цен в Германии усугубляет и без того непростое положение порядка 14 миллионов человек, едва сводящих концы с концами.

"Бедность не сексуальна" - под таким лозунгом сотни людей провели акцию протеста в Берлине перед зданием Федеральной канцелярии. В условиях энергетического кризиса демонстранты требовали от властей большей поддержки для немцев с низкими доходами.

Анни, участница акции: "Мы уже не просто по горло в воде, мы реально тонем. Мы не можем так больше продолжать, нам необходима помощь".

Многочисленные общественные организации, в том числе Ассоциация социального обеспечения, призвали к дальнейшим протестам против политики властей.

Майкл Штифель, президент Ассоциация по борьбе с бедностью: "Общество становится очень разделенным. Это касается многих людей, которые приезжают к нам из других стран, и тех, кто находится здесь уже очень давно. Вы, возможно, заметили это во время пандемии, если живете в двухкомнатной квартире, а вместе с вами еще пять человек. Или, например, вы приехали из Украины или Сирии и должны жить в общежитии с пятью постояльцами в одной комнате. Это бедность, и это позор для такой богатой страны".