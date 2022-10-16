Жестокое убийство ребёнка в Париже

Четыре человека задержаны в рамках расследования убийства 12-летней девочки в Париже.

Тело Лолы со следами насилия и странными надписями на ступнях было обнаружено в в пластиковой коробке в 19-м округе столицы, во дворе дома в котором она проживала. Одна из версий, рассматриваемых полицией — убийство с целью контрабанды человеческих органов.

Следователи,в частности допрашивают женщину, которая была замечена с тяжелым чемоданом возле дома убитой девочки. Все задержанные — выходцы из Алжира.