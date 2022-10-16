Итальянская астронавтка вернулась домой

Итальянская астронавтка Саманта Кристофоретти вернулась домой после почти полугодового космического путешествия. В пятницу корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился у берегов Флориды. Из-за непогоды в районе посадки отстыковку от МКС пришлось несколько отложить. В четвёртом экипаже посещения SpaceX, кроме Кристофоретти, были американцы Кьелл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс.