English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Италия

Итальянская астронавтка вернулась домой

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Саманта Кристофоретти после посадки
Саманта Кристофоретти после посадки   -   Авторское право  Bill Ingalls/NASA via the AP

Итальянская астронавтка Саманта Кристофоретти вернулась домой после почти полугодового космического путешествия. В пятницу корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился у берегов Флориды. Из-за непогоды в районе посадки отстыковку от МКС пришлось несколько отложить. В четвёртом экипаже посещения SpaceX, кроме Кристофоретти, были американцы Кьелл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс.