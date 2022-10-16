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Болгария

Балканские страны снижают зависимость от российского газа

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 Borjan Jovanovski
Конференция в Софии
Конференция в Софии   -   Авторское право  AP Photo/Valentina Petrova

Российская военная агрессия в Украине подтолкнула лидеров балканских стран к ускорению поиска альтернативных источников энергии  для того, чтобы минимизировать роль России в качестве доминирующего поставщика энергии. В начале октября на форуме в Софии был представлен новый газопровод, по которому юго-восточная Европа сможет получать газ из Азербайджана. 

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью телеканалу Euronews заявил:

"Саммит был интересным, потому что была сделана попытка, и мне кажется, что успешная, снизить зависимость от российского газа и найти нового поставщика в Азербайджане. Это значит, что весь континент будет в меньшей степени зависеть от российского газа". .

Энергетический кризис задал новый тон в отношениях между у Болгарией и Северной Македонией, которые до недавнего времени были напряденными из-за исторических конфликтов.

На конференции в Софии Болгария и Северная Македония оставили историю в прошлом и говорили о настоящем и будущем. Президенты двух стран обсудили возможности того, чтобы Болгария напрямую поставляла излишки своего электричества, тем самым помогая Северной Македонии справиться с проблемами нехватки электричества.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски: "По сути впервые за последние два с половиной года Болгария начала посылать нам позитивные сигналы, потому что есть согласие создать рабочую группу экспертов и найти возможности экспортировать имеющиеся у них излишки электричества, не нарушая правил Еврокомиссии, и чтобы излишки шли не на мировой рынок, а напрямую в Северную Македонию. Сейчас не так просто найти возможность, потому что все должно быть в соответствии с правилами ЕС. 

Из Скопье передает корреспондент Euronews Борян Йовановски: 

"Столкнувшись с проблемами,к  которым привел энергетический и экономический кризис, оба президента признали необходимость в ближайшем будущем организовать экономический форум, чтобы обсудить развитие сотрудничества для ускорения социально-экономического развития в регионе".