English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Австралия

Австралийский штат Виктория во власти стихии

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Австралия
Австралия   -   Авторское право  AP/State Emergency Service

Австралийский штат Виктория переживает мощное наводнение. В некоторых районах перекрыты дороги, затоплены дома и улицы. В городе Шеппартон на севере штата уровень воды в реке Гоулберн подобрался к отметке 12 метров. Это, считают синоптики, не предел.

Керри, жительница Шеппартона: "Ну я не знаю. Это что-то, что вы в фильмах видели. Все кажется нереальным, но это действительность".

Ли, житель Шеппартона: "Никогда такого не видел, а я прожил здесь всю жизнь. Я слышал, что в последний раз такое наводнение было в 1974 году, или около того. Было наводнение и в 1993 году, но ничего подобного не было. Я не знаю, это просто сюрреалистично".

Из берегов выходят реки Муррей и Кампаспе. Паводковые воды затронули дома в Мурупне, где была нарушена работа местной подстанции. В результате тысячи семей остались без электричества. 

Из опасных районов людей призывают эвакуироваться. Помощь в этом оказывают силы обороны Австралии.