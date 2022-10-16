Австралийский штат Виктория во власти стихии

Австралийский штат Виктория переживает мощное наводнение. В некоторых районах перекрыты дороги, затоплены дома и улицы. В городе Шеппартон на севере штата уровень воды в реке Гоулберн подобрался к отметке 12 метров. Это, считают синоптики, не предел.

Керри, жительница Шеппартона: "Ну я не знаю. Это что-то, что вы в фильмах видели. Все кажется нереальным, но это действительность".

Ли, житель Шеппартона: "Никогда такого не видел, а я прожил здесь всю жизнь. Я слышал, что в последний раз такое наводнение было в 1974 году, или около того. Было наводнение и в 1993 году, но ничего подобного не было. Я не знаю, это просто сюрреалистично".

Из берегов выходят реки Муррей и Кампаспе. Паводковые воды затронули дома в Мурупне, где была нарушена работа местной подстанции. В результате тысячи семей остались без электричества.

Из опасных районов людей призывают эвакуироваться. Помощь в этом оказывают силы обороны Австралии.