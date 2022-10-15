Венгрия укрепляет свою оборону

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в церемонии передачи армии произведенных в Германии боевых машин LYNX.

В последнее время глав венгерского правительства все чаще заявляет о необходимости усиления обороноспособности страны. Будапешт также намерен возобновить производство собственного оружия, в том числе и для экспорта.

"Существует огромная опасность. С восточной стороны гремит оружие и бушует война, с западной стороны бессчетное количество оружия идет на фронт. И, как-будто этого недостаточно, на наших южных границах Европу осаждают десятки и сотни тысяч нелегальных мигрантов, вооруженные группы бродят по нашей сельской местности", — сказал Виктор Орбан.

По словам Орбана, Венгрия больше не может себе позволить не замечать опасность и необходимо готовиться к затянутой войне из-за российского вторжения в Украину.

По данным минобороны Венгрии, Германия поставит 46 машин, а к 2029 году Венгрия уже сама сможет произвести 172.