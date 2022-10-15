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мир

Венгрия укрепляет свою оборону

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 Ирина Шелудкова
Виктор Орбан на церемонии в субботу
Виктор Орбан на церемонии в субботу   -   Авторское право  Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в церемонии передачи армии произведенных в Германии боевых машин LYNX. 

В последнее время глав венгерского правительства все чаще заявляет о необходимости усиления обороноспособности страны. Будапешт также намерен возобновить производство собственного оружия, в том числе и для экспорта. 

"Существует огромная опасность. С восточной стороны гремит оружие и бушует война, с западной стороны бессчетное количество оружия идет на фронт. И, как-будто этого недостаточно, на наших южных границах Европу осаждают десятки и сотни тысяч нелегальных мигрантов, вооруженные группы бродят по нашей сельской местности", — сказал Виктор Орбан. 

По словам Орбана, Венгрия больше не может себе позволить не замечать опасность и необходимо готовиться к затянутой войне из-за российского вторжения в Украину. 

По данным минобороны Венгрии, Германия поставит 46 машин, а к 2029 году Венгрия уже сама сможет произвести 172.