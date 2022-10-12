Братская могила в Лимане

Эксгумированы ещё несколько тел из места массового захоронения в украинском Лимане. Власти пытаются собрать воедино доказательства и свидетельства происходившего в этом городе на востоке страны во время четырёх месяцев российской оккупации. Недавно в другой братской могиле были найдены десятки останков.

Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации говорит:

"Мы уже нашли более 50 тел, как военнослужащих, так и мирных жителей. Тут есть одна длинная траншея или братская могила — называйте как хотите. Здесь множество тел и фрагментов тел".

Среди захороненных обнаружены дети, но большинство жертв, по-видимому, погибли в результате сильного артиллерийского обстрела. Следователи говорят, что были найдены пыточные камеры, но пока с осторожностью комментируют информацию о том, были ли обнаружены на телах следы пыток.

Город Лиман был взят украинскими войсками в конце сентября в ходе быстрого контрнаступления, в результате которого большие участки Харьковской, Донецкой и Херсонской областей были возвращены под контроль Украины.