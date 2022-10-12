Ирландские танцы: секс-скандал

Ирландские танцы - приобщение к родной культуре и популярная форма времяпровождения в огромной ирландской диаспоре по всему миру. Однако скандал вокруг судейства соревнований по таким танцам всколыхнул общественность и стал темой журналистских расследований.

Эллен Койн, независимый журналист:

"Утверждается, что в CLRG, крупнейшей, старейшей и самой престижной танцевальной организации в мире есть, по меньшей мере, дюжина учителей, которые подозреваются в том, что они договаривались со своими учениками, обещая им высокую оценку не за их танец, а за готовность вступить в интимную связь".

Эта история попала в заголовки газет от Нью-Йорка до Австралии повсюду, где есть большие ирландские общины. Скандал вызвал обеспокоенность по поводу репутации ирландских танцев и того, как они будут восприниматься во всем мире.

Сенатор Мари Шерлок занимается в Лейбористской партии Ирландии вопросами искусства и культуры:

"Это действительно серьезно для Ирландии на мировой арене, здесь звучат очень серьезные обвинения касательно проведения договорных соревнований, - говорит она, - и нам действительно нужно сейчас предпринять конкретные действия, чтобы вселить уверенность в детей и молодых людей, которые посвятили свою жизнь танцу. Нельзя забывать, что в основе этих обвинений дети, именно они пострадали, мы должны гарантировать, что ирландские танцы будут очищены от любой скверны".

Руководящий орган по ирландским танцам назначил судью в отставке для расследования утверждений о предполагаемых сексуальных домогательствах в обмен на высокие оценки на соревнованиях. Помимо онлайн-заявления, в котором говорится, что такое поведение недопустимо, он пока отказывается отвечать на запросы СМИ.

Кен Мюррей, Euronews:

"Это штаб-квартира ирландской танцевальной организации, которая в настоящее время находится в центре скандала. Медиа-запросами здесь пока также никто не занимается. Дело находится на стадии расследования, результаты которого призваны определить, ограничивается ли оно вмешательством полиции или всё будет решаться в ходе судебного процесса".