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Ливан

Израиль и Ливан договорились о делимитации морской границы

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 Euronews
Президенту Ливана Мишелю Ауну вручают финальный текст соглашения о делимитации с Израилем, Бейрут, 11 октября 2022 г.
Президенту Ливана Мишелю Ауну вручают финальный текст соглашения о делимитации с Израилем, Бейрут, 11 октября 2022 г.   -   Авторское право  Dalati Nohra/AP

Израиль достиг соглашения с Ливаном о делимитации морской границы и устранении ключевых препятствий для разработки газовых месторождений в восточном Средиземноморье. Переговоры продолжались два года, посредником выступали Соединенные Штаты.

Стороны выразили удовлетворение проектом соглашения, подготовленным американцем Амосом Хохштейном в начале октября. Но в прошлый четверг Израиль отказался принять ливанские поправки к тексту. 

Все последние дни переговоры за кулисами продолжались, и во вторник премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал достигнутое соглашение "историческим".

Месторождение Кариш будет работать и производить природный газ. Средства поступят в государственную казну, и наша энергетическая независимость будет обеспечена. Эта сделка укрепляет безопасность Израиля и его экономику. Мы не возражаем против разработки дополнительного ливанского газового месторождения, от которого, конечно, получим заслуженную долю
Яир ЛАПИД
премьер-министр Израиля

Президент Ливана также назвал окончательный вариант сделки "удовлетворительным". Обозреватели отмечают, что о соглашении было объявлено за 20 дней до окончания мандата главы ливанского государства Мишеля Ауна, который истекает 31 октября.

1 ноября в Израиле должны состояться выборы в законодательные органы (пятые за последние три с половиной года), не исключено, что в результате к власти может вернуться Биньямин Нетаньяху со своими союзниками из ультраортодоксальных и ультраправых партий.