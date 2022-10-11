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мир

МВФ снижает прогноз развития мировой экономики на 2023 год

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 Euronews
Пьер-Оливье Гуриншас - экономический советник МВФ, Вашингтон, 11 октября 2022 г.
Пьер-Оливье Гуриншас - экономический советник МВФ, Вашингтон, 11 октября 2022 г.   -   Авторское право  Photo : Patrick Semansky (Copyright 2022 The AP. All rights reserved.)

МВФ - в контексте войны в Украине - снижает прогноз развития мировой экономики на 2023 год. Среди факторов, побудивших фонд принять подобное решение, также фигурируют хроническое инфляционное давление, драконовские процентные ставки и затяжные последствия пандемии.

Во вторник кредитное агентство, объединяющее 190 стран, сообщило, что в следующем году рост мировой экономики составит всего 2,7% вместо 2,9%, прогнозируемыми в июле. МВФ оставил без изменений прогноз общемирового роста в этом году - 3,2%, что гораздо меньше, чем прошлогодний показатель в 6%.

Замедление экономики в 2023 году охватит всех: ожидается, что рост стран, на которые приходится треть мировой экономики, сократится в этом или следующем году. Три крупнейшие экономики - США, Китай и Еврозона - будут продолжать пробуксовывать. Одним словом, худшее ещё впереди. И для многих 2023 год будет ассоциироваться с рецессией
Пьер-Оливье Гуриншас
экономический советник МВФ

По мнению МВФ, экономика 19 стран зоны Евро, страдающая от сокрушительно высоких цен на энергоносители в связи со вторжением России в Украину и санкциями Запада против Москвы, в 2023 году вырастет всего на 0,5%.