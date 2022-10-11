Гаити: вспышка холеры в тюрьме

Гаити столкнулась со вспышкой холеры.

В ООН подтвердили 16 смертей от инфекции, более 30 подтвержденных случаев заболевания и более 200 с подозрениями на него. Врачи жалуются на нехватку персонала и медикаментов.

По словам пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, вспышка произошла в национальной тюрьме в Порт-о-Пренсе. Там зарегистрировано 9 летальных исходов и более 30 возможных случаев заболевания.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН:

— Несмотря на трудности с доступом и логистикой, мы и наши гуманитарные партнеры оказываем поддержку Министерству здравоохранения в борьбе с холерой. Более 43 медицинских учреждений в Порт-о-Пренсе и центральном регионе будут использоваться для лечения больных... Мы срочно призываем международное сообщество выделить средства на борьбу со вспышкой холеры, а также на другие неотложные гуманитарные нужды в стране.

Текущий план гуманитарного реагирования для Гаити на 2022 год недофинансирован — в настоящее время он составляет чуть менее 20%.

Беднейшая страна Латинской Америки пережила эпидемию холеры в 2010 году. Тогда её жертвами стали около 7 тысяч человек.