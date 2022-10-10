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Украина
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"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть погибшие и раненые" - Зеленский

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 Михаил Саленков
Ракетный удар по центру Киева
Ракетный удар по центру Киева   -   Авторское право  Adam Schreck/AP

Украинские города в понедельник оказались под массированными ракетными ударами. 

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что по территории  страны было выпущено 75 ракет.

"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО", - написал Залужный в Телеграм-канале.

В центре Киева несколько взрывов произошло утром после объявления воздушной тревоги. 

По предварительным данным, которые сообщил советник министра внутренних Украины Ростислав Смирнов, погибли 8 человек, более 20 ранены. Национальная полиция Украины сообщает о 5 погибших и 12 пострадавших.

Данные о жертвах подтверждают и в Офисе президента Украины. Владимир Зеленский написал в Телеграм-канале, что "воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые".

"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Власти Киева просят жителей во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. 

"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - написал в Телеграме Виталий Кличко.

Центральные улицы Киева перекрыты, работают спасательные службы.

В киевском метро приостановлено движение поездов по красной линии, подземные станции работают как укрытие. Временно закрыт пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота".

Информационные агентства сообщают, что взрывы произошли еще в нескольких городах Украины - Днепре, Львове, Житомире и Хмельницком. Сообщения о ракетных ударах поступают из Винницкой и других областей.

Глава Львовской области Максим Козицкий просит граждан оставаться в укрытиях. "Работает ПВО", сообщил глава обладминистрации в Фейсбуке.

По всей Украине объявлена воздушная тревога, пишет издание "Украинская правда".