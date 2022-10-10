"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть погибшие и раненые" - Зеленский

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть погибшие и раненые" - ЗеленскийКомментарии
Украинские города в понедельник оказались под массированными ракетными ударами.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что по территории страны было выпущено 75 ракет.
"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО", - написал Залужный в Телеграм-канале.
В центре Киева несколько взрывов произошло утром после объявления воздушной тревоги.
По предварительным данным, которые сообщил советник министра внутренних Украины Ростислав Смирнов, погибли 8 человек, более 20 ранены. Национальная полиция Украины сообщает о 5 погибших и 12 пострадавших.
Данные о жертвах подтверждают и в Офисе президента Украины. Владимир Зеленский написал в Телеграм-канале, что "воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые".
"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
Власти Киева просят жителей во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - написал в Телеграме Виталий Кличко.
Центральные улицы Киева перекрыты, работают спасательные службы.
В киевском метро приостановлено движение поездов по красной линии, подземные станции работают как укрытие. Временно закрыт пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота".
Информационные агентства сообщают, что взрывы произошли еще в нескольких городах Украины - Днепре, Львове, Житомире и Хмельницком. Сообщения о ракетных ударах поступают из Винницкой и других областей.
Глава Львовской области Максим Козицкий просит граждан оставаться в укрытиях. "Работает ПВО", сообщил глава обладминистрации в Фейсбуке.
По всей Украине объявлена воздушная тревога, пишет издание "Украинская правда".