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мир

Нобелевку по экономике получили американцы

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 Euronews
Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция   -   Авторское право  AFP TV

Премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.

Награда будет вручена за "исследования в области банкинга и финансовых кризисов". Церемония состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. 

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году.