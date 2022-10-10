Нобелевку по экономике получили американцы

Премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.

Награда будет вручена за "исследования в области банкинга и финансовых кризисов". Церемония состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году.