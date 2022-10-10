Кризис рыболовства в Нидерландах

Нидерландские рыбаки после "брексита" переживают непростые времена. По оценкам экспертов отрасли, от 40 до 75 рыболовецких компаний в скором времени могут быть вынуждены приостановить работу. Промысел становится все менее практически выполнимым. Нидерландские рыбаки могут и дальше работать в британском водах, но с каждым годом квоты уменьшаются, получение лицензии подорожало, а сам процесс занимает больше времени.

Еще одним заметным препятствием становятся ветряные электростанции, которые также ограничивают район деятельности рыбаков.

"Район промысла, где мы зарабатываем себе на жизнь, занимаемся ловлей камбаловых рыб, мы его теряем из-за ограничений, связанных с ветряными турбинами", — говорит Яп Баккер.

Правительство предлагает сократить число рыбаков с помощью схемы компенсаций, если бизнес будет остановлен в течении 1,5 мес, то сумма компенсации от государства моет составить несколько миллионов евро.

Директор рыбного аукциона Hollands Noorden говорит: "Все эти вопросы уже давно беспокоят рыбаков. Но последней каплей стал взрывной рост цен на топливо. Стоимость горючего удвоилась, они просто больше не могут этого вынести. Поэтому многие приняли решение согласиться на компенсацию".

Но почти все рыбаки посвятили этому промыслу практически всю жизнь, сегодня они не знают, чем смогут заниматься в будущем.