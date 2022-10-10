"Мы делаем всё возможное, чтобы приблизить победу"

За новостями о продвижении украинской армии психолог Наталья не следит по телевизору. Как и все, с кем корреспондент Euronews встречалась в Николаевской области, каждый день она читает в соцсетях анонимные репортажи из первых рук. И она лично знает украинских солдат на линии фронта, а также волонтеров, которые пытаются помочь мирным жителям на территориях, временно оккупированных российскими силами.

"Все, что происходит в Николаеве и Николаевской области — это ужас, настоящий ужас. Невозможно вообразить, что происходит в Херсоне. Это вторая Буча. Чем ближе украинские солдаты к Херсону, тем больше шансов, что гражданские останутся в живых", — говорит Наталья.

Несколько раз в неделю Наталья печет и отправляет еду на линию фронта, чтобы поддержать украинских солдат. Дорога туда очень сложная. Но еще сложнее путь в Херсон, временно оккупированный Россией. Раньше туда можно было доехать за час, теперь для этого нужно потратить шесть дней. А потом на пропускном пункте российская армия может забрать жизненно необходимые лекарства, которые везут с собой волонтеры.

"Бесчетное число населенных пунктов на юге лежат в руинах, а местные жители были вынуждены бежать. Среди них — Мария. От ее дома в Херсонской области ничего не осталось. Муж Марии эвакуировался последним, через шесть дней после того, как ракета упала на порог дома и обожгла ему ступни, а также уничтожила построенное им семейное гнездо.

"Мои внуки, дети, такие хорошие люди, все они.. Война разделила нас", — говорит Мария. По ее словам, все они были вынуждены уехать из деревни, а внук затем приехал, чтобы спасти дедушку.

Для этого молодой человек пешком под обстрелами дошел до деревни, т.к. операция была слишком рискованной для любой гуманитарной организации, работающей поблизости.

Широкая сеть благотворительных организаций и волонтеров поддерживает армию и нуждающихся в помощи. Несмотря на чрезвычайную усталость и выдающую приверженность своему делу. Усилий волонтеров недостаточно, чтобы справится со всеми разрушениями, которые принесла собой российская агрессия

Глава благотворительной ассоциации Людмила рассказывает: "Мы лично знаем многих солдат, которые сантиметр за сантиметром возвращают нашу землю, и мы очень благодарны. Мы стараемся делать все возможное, чтобы приблизить победу.

Для жителей юга Украины продвижение украинской армии означает окончание непосредственной угрозы для них и их семей и шанс на восстановление.