Чемпионат мира по дзюдо: золото Узбекистана

В пятый день Чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте соревнования посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером и стал свидетелем исторического момента для дзюдо своей страны.

В категории до 90 килограммов у мужчин весь день на высоте был Давлат Бобонов, которому была оказана оглушительная поддержка в родных стенах. Узбекский дзюдоист расправлялся с одним соперником за другим, в том числе - с олимпийским чемпионом Афин Илиасом Илиадисом.

В решающем поединке его соперником стал итальянец Кристиан Парлати, который на пути к финалу одолел чемпиона Европы из Грузии Луку Майсурадзе.

Помощь узбекских болельщиков, среди которых были президент и премьер-министр, окрылила бронзового призера Олимпиады и принесла ему первое в его карьере золото мирового первенства. А в глазах поклонников дзюдо он стал настоящим национальным героем.

Награду победителю с гордостью вручил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана наградил победителя KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Когда я вышел в финал, ко мне подошел сам премьер-министр и сказал, что президент приедет посмотреть финал, и когда президент вручил мне медаль, я был в полном восторге и до сих пор думаю, что это все сон Давлат Бобонов чемпион мира по дзюдо

Победителей конкурса Международной федерации дзюдо "Бросок в Ташкенте" на сцене поздравили Генеральный секретарь организации Жан Люк Руже, генеральный казначей Насер Аль Тамими и генеральный директор Влад Маринеску.

В категории до 70 кг у женщин доминировали хорватки. Действующая чемпионка мира Барбара Матич была полна решимости защитить свой титул. Она блестяще прошла предварительные соревнования и получила место во втором мировом финале подряд.

Ее соперницей в финале стала восходящая звезда Лара Цветко.

Опыт Матич сказал свое слово - хорошая работа в партере принесла ей второй титул чемпионки мира. Она официально закрепила за собой звание лучшей в этой категории в предстоящем цикле.

Медали соотечественницам вручила президент Федерации дзюдо Хорватии Санда Корак.

"Я думаю, что сейчас время Хорватии. На данный момент новая ведущая страна в весе до 70 кг - Хорватия", - сказала Барбара Матич.

Одним из самых запоминающихся моментов дня стал эпизод поединка за бронзу в категории до 70 килограммов, когда медалистка чемпионатов мира и Олимпийских игр Санне Ван Дейк из Нидерландов помогла своей японской сопернице подняться с ковра, продемонстрировав истинные ценности дзюдо.

Не менее запоминающимся стало награждение Мариусом Визером 8-м даном Кора ван дер Геста.

А взволнованные поклонники дзюдо со всего мира собрались, чтобы еще раз увидеть новых чемпионов мира. Для многих из них кумиром стал грузинский борец Тато Григалашвили, завоевавший накануне на арене "Хумо" золото в категории до 81 килограмма.