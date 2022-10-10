В Германии готовятся к увольнению главы национального Агентства по кибербезопасности из-за его предполагаемых контактов с российской разведкой. Об этом сообщили в понедельник близкие к правительству источники, добавив, что "смена руководства данной структуры произойдет быстро".

Арне Шёнбом, возглавляющий федеральное агентство в непосредственном подчинении у министерства внутренних дел, оказался в центре внимания после выхода в пятницу вечером журналистского расследования на общественном телеканале ZDF.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер отказалась от комментариев.о возможной замене Шёнбома: "На данном этапе могу лишь сказать, что это обвинения, к которым мы относимся серьезно. Сначала мы изучим их, а затем примем необходимые меры".

"Cyber-Sicherheitsrat Deutschland" (Немецкий совет по кибербезопасности, CSRD), одним из основателей которого в 2012 году стал Шёнбом, консультирует компании, госучреждения и политиков. Входящая в него Protelion является дочерней структурой российской компании по кибербезопасности O.A.O. Infotecs, которая, по информации исследовательской сети "Policy Network Analytics", основана бывшим сотрудником КГБ.

В CSRD обвинения назвали "абсурдными" и объявили, что "немедленно" исключают Protelion из состава совета. Здесь добавили, что с момента появления российской компании в июне 2020-го у них не было с ней никаких совместных проектов.