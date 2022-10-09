Обстрелы Запорожья: десятки погибших и пострадавших

Российские силы не прекращают обстрелы украинских территорий. Массированным ракетным ударам снова подверглось Запорожье. В результате по разным данным погибли от 12 до 17 человек. Десятки людей получили ранения и находятся в больнице. Среди жертв и пострадавших есть дети. Разрушены дома, повреждены объекты инфраструктуры, автомобили. Дом, где проживает эта семья был поврежден взрывом.

Алексей, местный житель: "Это международный терроризм. От него не спастись".

Татьяна Лазунко, местная жительница: "Здесь же нет ничего, ни предприятий никаких, ни военных, никаких промышленных предприятий. За что нас бомбить, за что?"

Катерина Иванова, жительница Запорожья: "Когда мы выходили из коридора, выбежала соседка со старшим сыном и кричала, что мужа больше нет. Стенку всю развалило. Их квартира "ушла" в нашу квартиру".

"Россия продолжает ракетный террор против мирных жителей Запорожья", - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Нам срочно нужны более современные системы противовоздушной и противоракетной обороны для спасения невинных жизней. Призываю партнеров ускорить поставки".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Запорожья "абсолютным злом". На этой неделе город Запорожье несколько раз подвергался обстрелам. В четверг жертвами ракетного удара стали по меньшей мере 17 человек.