Митинг правых сил в Испании

Лидер ультраправой испанской партии VOX Сантьяго Абаскаль в это воскресенье был окружен единомышленниками из разных стран, принявших участие в ежегодном митинге правых как лично, так и по видеосвязи. VOX пережила значительный рост в последние годы и сумела получить 52 депутатских мандата на последних всеобщих выборах в ноябре 2019 года, но в последние месяцы её популярность снизилась.

"Ситуация серьезная, — обратился к собравшимся Абаскаль, — она ставит Испанию и другие страны на край пропасти. Налоговый грабеж увеличивается, в то время как покупательная способность семей снижается, зарплат часто недостаточно для покупки самых основных продуктов. Рабочих мест становится все меньше. Всё становится менее надежным и дефицитным из-за недобросовестной конкуренции со стороны товаров, поступающих из-за границы и не соблюдающих то же законодательство, что и мы".

Свою поддержку Абаскалю и взятому им курсу на, как он заявил, "восстановление демократии", выразила Джорджа Мелони из "Братьев Италии" (FdI), сейчас формирующая правительство в своей стране. Она обозначила свои приоритеты:

"Наша цель - это прагматичная Европа, которая, например, осуществляет экологический переход, не разрушая своей производственной ткани и не отдаваясь руками и ногами Китаю; которая приветствует тех, кто легально прибывает из других стран на работу и защищает свои внешние границы от нелегальной иммиграции с внешним миром, которая инвестирует в уровень рождаемости и защищает свободу образования и социальную роль семьи".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, единственный зарубежный лидером, лично присутствовавший на мероприятии, посетовал, что ЕС "не помнит традиций":

"Я поляк, я христианин, и я не собираюсь извиняться за это, потому что я связан с прошлым, но также со свободой, законом, солидарностью и правом", - сказал он.

Бывший президент США Дональд Трамп в записанном в самолете сообщении поздравил Абаскаля с его "выдающейся работой" по, как он сказал "защите наших границ и нашей консервативной программы". В другом видеообращении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "миллионов иностранных иммигрантов, наводняющих границы".

Несмотря на впечатляющий рост, ожидания испанских ультраправых во главе с Абаскалем не оправдались на региональных выборах в этом году. VOX теперь готовится к региональным и муниципальным выборам в следующем году, где надеется обойти традиционных консерваторов Испании.