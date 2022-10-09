Иран: четвёртая неделя протестов

Костры на улицах, забастовки, столкновения манифестантов с силами правопорядка - четвёртый день не прекращаются акции протест по всему Ирану, вспыхнувшие после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини, арестованной так называемой "полицией нравов".

Протесты принимают разные формы: женщины сбрасывают головные платки и отрезают волосы. А хакеры взломали эфир иранского государственного телеканала. Вот такие кадры появились на экранах во время вечернего выпуска новостей: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в адском пламени, фотографии девушек, погибших во время митингов сопровождались надписью: "Кровь нашей молодёжи - на ваших руках. Женщины, жизнь, свободы". Врезка длилась несколько секунд.

Интернет провайдер Нетблокс, работающий в Иране заявил об отключениях и сбоях в национальной мобильной сети. Акции в поддержку женщин Ирана проходят и в других странах.ю Эта прошла в воскресенье в Лондоне. Одна из её участниц говорит:

Как вы знаете, интернет там отключён и люди в Иране не могут связаться с людьми извне, чтобы предоставил им информацию о том, что происходит сейчас в Иране. Из-за этого мы сегодня здесь, чтобы быть их голосом. У всех иранцев есть проблемы с этим правительством. Они думают, что пришло время положить этому конец. Они все выходят на улицы, чтобы сказать нет этому правительству.

По данным правозащитников, по меньшей мере 95 человек были убиты в ходе подавления протестов в Иране, что усилило напряжённость в отношениях между Тегераном и Западом. Иранские власти обвиняют в разжигании протестов внешние силы, и на прошлой неделе объявили об аресте 9 иностранных граждан, в том числе Франции и Германии.