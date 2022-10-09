Состоялась жеребьёвка Евро-2024

Состав групп отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу определился в воскресенье в ходе жеребьёвки, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне.

Сборная России в церемонии участия не принимала, поскольку в феврале, с началом вторжения в Украину, УЕФА и ФИФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к соревнованиям под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Одной из самых сильных с точки зрения состава участников, по мнению экспертов, стала группа С: в неё попали сборные Италии и Англии.

Это будут сложные матчи, конечно. Мы недавно играли с ними дважды, и это были очень трудные встречи. Италия - фантастическая футбольная страна с хорошими игроками. Нам придется выложиться по максимуму, чтобы вырвать у них очки Гарет Саутгейт тренер сборной Англии (о матче с Италией):

Отборочный турнир начнется 23 марта и завершится 21 ноября, стыковые матчи состоятся в марте 2024-го. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Немецкая сборная как команда-хозяйка получила путёвку на Евро-2024 автоматически.

В группу С, кроме Англии и Италии, попали сборные Украины, Северной Македонии и Мальты. В группу А вошли команды Испании, Шотландии, Норвегии, Грузии и Кипра; в группу В - сборные Нидерландов, Франции, Ирландии, Греции и Гибралтара; в группу D - команды Хорватии, Уэльса, Армении, Турции и Латвии; в группу Е - сборные Польши, Чехии, Албании, Фарерских островов и Молдавии; в группу F - команды Бельгии, Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии; в группу G - команды Венгрии, Сербии, Черногории, Болгарии и Литвы; в группу Н - сборные Дании, Финляндии, Словении, Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино; в группу I - команды Швейцарии, Израиля, Румынии, Косова, Белоруссии и Андорры; в группу J - сборные Португалии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.