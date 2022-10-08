Ракетные удары в Украине и ядерная угроза

Контрнаступление ВСУ продолжается. По данным Института изучения войны (ISW) украинские военные добиваются дальнейших успехов, линия фронта приблизилась к Лисичанску в Луганской области.

По данным генштаба ВСУ, российские силы пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Российским обстрелам вновь подвергся Харьков, сообщается о ракетных удар по Сумской области. Погибли и пострадали мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Только за эту неделю наши солдаты освободили в районах, где прошли российские псевдореферндумы, 776 квадратных километров территории на востоке нашей страны, 29 населенных пунктов, включая шесть в Луганской области. В целом с начала этой контрнаступательной операции были уже освобождены 2 434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов".

В результате российских обстрелов в субботу утром была полностью обесточена Запорожская АЭС. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

На фоне российской ядерной угрозы в Кремле звучат заявления с оправданием вторжения в Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализац_и_и которых и была начата специальная военная операция." Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что президент Украины имел в виду превентивные санкции.

Гуманитарный кризис в Украине усугубляется по мере продолжения войны. Во многих районах в результате боевых действий разрушена необходимая для жизни инфраструктура.

В освобожденном Лимане в пятницу были обнаружены два массовых захоронения.