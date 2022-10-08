Лиман: восстановление после российской оккупации

В освобожденном украинской армией Лимане в Донецкой области местные власти приступили к восстановлению разрушенных жилых зданий и подготовке города к зиме.

В результате боев в находившемся около четырех месяцев под российской оккупацией Лимане почти не осталось неповрежденных домов. Во многих помещениях нет электричества, газа и воды.

"Почти у всех освобожденных населенных пунктов одна и та же проблема: во-первых, они полностью разрушены, то есть инфраструктура, дома - всё в руинах. Это первая проблема. Кроме того, люди нуждаются в психологической помощи", - говорит пресс-секретарь Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко.

Одна из местных жительниц вспоминает, как в ее дом попал снаряд, и говорит, что им с дочерью чудом удалось остаться в живых.

"Здесь была стена у нас. Я спала в ванной, а дочь - в этой комнате. Как нас не поубивало, я не знаю", - рассказывает женщина.

После освобождения Лимана в город прибывает первая гуманитарная помощь, возобновлена выплата пенсий. Власти оценивают нанесенный российской оккупацией ущерб.

Местный житель Александр говорит, что не сомневался в возвращении в город украинских военных.

"Верил, что они придут и освободят нас от ига российского, которое вторглось на нашу Украину".

Лиман находился под контролем российской армии с 25 мая по 1 октября.