Жители освобождённых районов Украины нуждаются в помощи

По данным ООН, 73 тысяч человек получили продуктовую помощь в районах Харьковской области, которые Украина вернула под свой контроль, это почти половина местного населения, проживающего сейчас на этой территории. Вблизи некоторых населенных пунктов боевые действия продолжаются, люди прячутся в подвалах. В освобожденном Изюме люди полностью зависят от гуманитарной помощи.

Представитель Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке заявил: "В Изюме остаются от восьми до девяти тысяч человек, до войны там проживали 46 тысяч человек. Жизнь тех, кто сейчас находится в городе, полностью зависит от гуманитарной помощи. В Изюме разрушены либо закрыты рынки и магазины. Семьи собираются в центре города для обмена свои имуществом и запасами, чтобы обеспечить себя самым необходимым".

В Купянске, где до войны проживали около 28 тысяч человек, сегодня остаются четырех тысячи жителей.

95 тысяч объектов инфраструктуры в Украине разрушены в результате российской военной агрессии, в том числе 74 тысяч жилых домов. Об этом сообщил замруководителя Офиса президента страны Кирилл Тимошенко на конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления", которая прошла в Варшаве. Украине критически не хватает финансовых ресурсов на восстановление.