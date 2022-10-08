Взрыв на АЗС в Ирландии: число жертв растёт

По меньшей мере семь человек, по уточненным данным, погибли в результате взрыва на заправочной станции на северо-западе Ирландии. Ранее сообщалось о четырех жертвах. Восемь пострадавших находятся в больницах. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Ведутся их поиски.

Трагедия разыгралась АЗС в деревне Крислох, графство Донегол. Взрыв сравнял с землей здание станции, в котором находились магазин и почтовое отделение. Повреждены и соседние постройки.

В субботу на место происшествия прибыли сотрудники ирландской полиции, службы береговой охраны и пожарные. Университетская больница Леттеркенни, расположенная в 24 километрах от АЗС, работает в режиме чрезвычайной ситуации. Врачам пришлось иметь дело с пациентами, получившими множественные травмы. Причина взрыва выясняется.