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Германия

Поезда на севере Германии остановились из-за диверсии

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 Кнарик Хачатрян
Берлинский вокзал
Берлинский вокзал   -   Авторское право  AP Photo/ Bodo Marks

По данным железнодорожного оператора Deutsche Bahn, к остановке движения поездов на севере и северо-западе Германии в субботу утром (8 октября) привёл "акт саботажа, направленный против инфраструктуры связи". Приостановка движения коснулась пассажиров на главном железнодорожном вокзале Берлина - в частности, было парализовано движение между столицей и Кёльном. Почти на 3 часа были прерваны все высокоскоростные и региональные сообщения, а также грузовые перевозки.

Представитель концерна Deutsche Bahn заявил, что причиной стала диверсия с кабелями, обеспечивающими работу системы радиосвязи, без которой движение поездов невозможно. Сообщается, что сбой уже устранён.