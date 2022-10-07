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Великобритания

Украинские военные зачищают Ямполь

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 Euronews
Украинские солдаты в Ямполе
Украинские солдаты в Ямполе   -   Авторское право  /AFP

Украинские военные зачищают поселок Ямполь в Донецкой области недалеко от города Лимана. После контрнаступления ВСУ на востоке некоторые отдельные группы российских солдат остались позади и могут ещё представлять опасность. Жители Ямполя рассказывают о том, как им жилось в оккупации, некоторым пришлось покинуть свои дома, в которых расположились российские военные:

"Они были алкоголиками. Какие из них вояки?Они просто хотели пить. И они, конечно, воровали. Но что ты скажешь солдату? Ничего".

"Я потеряла 20 килограмм. А у меня диабет. Я не могу описать, что мы пережили. И до сих пор живём в страхе".

Повсюду разбросаны части автомобилей, военной техники. Застрявшие в земле ракеты можно обнаружить прямо во дворе. Украинские военные говорят, что некоторые российские солдаты потерялись, отстав от своих:

"Некоторые из них заблудились, потому что у них нет навигации. И они просто сдаются нам. У них нет выбора. Им холодно, они есть хотят".

Киев утверждает, что с 1 октября украинские войска освободили еще 29 населенных пунктов. Ямполь российские войска захватили в конце апреля. Украинцы вернули его себе в конце сентября.