Британия: отключений электричества не будет?

Британский премьер-министр Лиз Трасс отказалась принимать решение о каких-либо потенциальных отключениях электроэнергии в Великобритании, несмотря на предупреждения оператора национальной энергосистемы (ESO).

В интервью на саммите Европейского политического сообщества в четверг Трасс сказала, что приняла участие в этом собрании для того, чтобы работать над отношениями с партнерами, дабы гарантировать поставки энергии. Она также утверждала, что Великобритания вполне сможет пережить зиму. Тем не менее британская Национальная энергосистема заявила, что в некоторых районах могут быть введены запланированные трёхчасовые отключения электроэнергии, если поставки газа не удовлетворят спрос. Оператор также добавил, что риска временных отключений электроэнергии можно избежать с помощью поддержки со стороны населения.

В прошлом году 43% британской электроэнергии производилось газовыми электростанциями. Однако несколько угольных электростанций общей мощностью в 2 ГВт находятся в резерве на случай потери импорта из Франции, Бельгии и Нидерландов.

Война в Украине и последовавшие за ней санкции в отношении России привели к энергетическому кризису на всем континенте. Это вынудило некоторые западные страны искать новые способы получения возобновляемой энергии, новые источники ископаемого топливо и новых поставщиков.