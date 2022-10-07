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Великобритания

Британия: отключений электричества не будет?

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 Кнарик Хачатрян
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс   -   Авторское право  AP Photo

Британский премьер-министр Лиз Трасс отказалась принимать решение о каких-либо потенциальных отключениях электроэнергии в Великобритании, несмотря на предупреждения оператора национальной энергосистемы (ESO). 

В интервью на саммите Европейского политического сообщества в четверг Трасс сказала, что приняла участие в этом собрании для того, чтобы работать над отношениями с партнерами, дабы гарантировать поставки энергии. Она также утверждала, что Великобритания вполне сможет пережить зиму. Тем не менее британская Национальная энергосистема заявила, что в некоторых районах могут быть введены запланированные трёхчасовые отключения электроэнергии, если поставки газа не удовлетворят спрос. Оператор также добавил, что риска временных отключений электроэнергии можно избежать с помощью поддержки со стороны населения. 

В прошлом году 43% британской электроэнергии производилось газовыми электростанциями. Однако несколько угольных электростанций общей мощностью в 2 ГВт находятся в резерве на случай потери импорта из Франции, Бельгии и Нидерландов. 

Война в Украине и последовавшие за ней санкции в отношении России привели к энергетическому кризису на всем континенте. Это вынудило некоторые западные страны искать новые способы получения возобновляемой энергии, новые источники ископаемого топливо и новых поставщиков.