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Спорт

Золотой семейный дубль японских дзюдоистов

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 Вероника Доваль
Хифуми Абэ
Хифуми Абэ   -   Авторское право  Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

На Чемпионате мира 2022 года в Ташкенте президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и член Исполкома, президент Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита приняли участие в церемонии подписания соглашения о продолжении соревнований Большого шлема в Токио, продемонстрировав прочные отношения между двумя организациями, направленные на благо дзюдо и продвижения этого вида спорта во всем мире.

Всемирный тур вернется в Токио в декабре, куда съедутся лучшие дзюдоисты и поклонники борьбы со всего мира.

Во второй день соревнований в Ташкенте в центре внимания была Япония. Двукратная чемпионка мира Ута Абэ нацелилась на третий титул.

Как это обычно бывает, она поочередно расправилась с соперницами, а в полуфинале в матче-реванше олимпийского финала снова встретилась с француженкой Амандин Бюшар. В напряженной борьбе обе спортсменки набрали по очку, но олимпийская чемпионка из Японии опять победила.

После завоевания бронзы на Олимпийских играх в Токио британская спортсменка Челси Джайлс набирает обороты в весе до 52 кг. Она одолела очень сильных соперниц, включая олимпийскую чемпионку в весе до 48 кг Дистрию Краасники в полуфинале.

После невероятно напряженного решающего поединка, грамотная контратака принесла Абэ победу. Джайлз завоевала серебро. А Ута Абэ теперь является одновременно чемпионкой мира и Олимпийских игр.

Награды в категории вручил член исполкома Международной федерации Ясухиро Ямасита.

"Мне было очень приятно выиграть золото вместе с моим братом. Это было особенное соревнование для нашей семьи", - говорит Ута Абэ.

В весе до 66 кг есть два борца, которые стоят выше остальных, и оба они родом из Японии - Хифуми Абэ и Дзёсиро Маруяма. После невероятной драмы, развернувшейся в прошлом году на отборе в Токио, Маруяма впоследствии завоевал титул чемпиона мира, а Абэ - титул олимпийского чемпиона.

Оба теперь нацелены на отбор на Олимпиаду в Париже 2024 года.

В Ташкенте Маруяма проложил себе путь к финалу, проводя одну невероятную атаку ути-мата за другой. Абэ также выглядел взрывным, проводя множество атак.

В итоге финал получился таким, каким его хотел видеть весь мир дзюдо.

Ваза-ари и очень важную победу Хифуми, как и его сестре, обеспечила острая контратака. Невероятный момент для брата и сестры, ведь теперь у них на двоих 6 титулов чемпионов мира и 2 олимпийских.

Награду победителю вручил министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов.

"Мы вместе выиграли Олимпийские игры, а сегодня мы вместе выиграли Чемпионат мира, и я смог доказать, что я сильнее", - сказал Хифуми Абэ.

Арена "Хумо" вновь была заполнена восторженными болельщиками. Этот Чемпионат мира в Узбекистане поклонникам дзюдо запомнится надолго!