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мир

На автозаправках Франции выстроились очереди

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 Euronews
АЗС
АЗС   -   Авторское право  NICOLAS TUCAT/AFP or licensors

Во Франции на многих заправочных станциях закончилось топливо. Причина - забастовка сотрудников TotalEnergies, которая привела к сбоям в поставках. Особенно пострадали автомобилисты на севере страны. Автовладельцы пытаются найти работающие АЗС, а они наперечет, из-за чего возникают огромные пробки.

"Я почти на нуле, как и другие здесь, тянула, сколько могла. Но в какой-то момент вы вынуждены встать в эту очередь и ждать, набравшись терпения. Вот уже почти час я жду свой бензин".

По данным властей, топлива нет, или есть в ограниченном количестве на 15% французских АЗС. В ряде департаментов созданы заправочные станции, предназначенные для автовладельцев приоритетных профессий, в частности, медиков.

Остальным, без бензина, приходится трудно.

"Впечатляют все эти очереди. Везде одно и то же. Мы все скачали приложение, чтобы попытаться узнать, где есть открытые станции, потому что мы действительно находимся на пределе.

В конце концов, уже неважна и цена, нам нужно дизельное топливо.".

"Действительно, нехватка топлива заставляет очень серьезно воспринимать происходящее. Речь идет о том, что стоит задуматься о смене способа передвижения, а в общем, об изменении привычного образа жизни".

На фоне высокой инфляции сотрудники TotalEnergies требуют повышения зарплаты. Профсоюзы указывают на колоссальную прибыль, полученную нефтяной группой с начала года и требуют ее более справедливого распределения.

В условиях дефицита, вызванного забастовкой, правительство, как сообщается, может использовать свои стратегические запасы.