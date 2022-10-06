Расстрел в детском саду Таиланда

По меньшей мере 36 человек убиты в детском центре на северо-востоке Таиланда бывшим сотрудником полиции. Вооружённый ружьём пистолетом и охотничьим ножом, он открыл огонь рано утром в четверг в городе Нонгбуа Лампху, затем на пикапе приехал к себе домой и убил жену и ребёнка, после чего покончил с собой.

По данным следствия, нападавший мог находиться под воздействием наркотиков - из-за пристрастия к ним он был ранее уволен из полиции. Подавляющее большинство погибших дети. Убиты также учителя и сотрудник полиции.