Оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе предъявлено обвинение в государственной измене

Находящемуся в московском СИЗО оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе предъявлено новое обвинение – в государственной измене.

"В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене – по статье 275 УК РФ", – сказал собеседник российского информационного агентства ТАСС.

Статья предусматривает лишение свободы до 20 лет.

В ФСБ считают, что Кара-Мурза "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО", – цитирует агентство источник в правоохранительных органах. Других подробностей не приводится.

Газета "Известия" пишет, что Кара-Мурза якобы консультировал сотрудников иностранных спецслужб, а телеканал RT утверждает, что политик "оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности РФ".

В апреле Владимир Кара-Мурза был задержан по подозрению в "распространении заведомо ложной информации о российской армии", став одним из первых обвиняемых по новой статье Уголовного кодекса. В Следственном комитете РФ сочли, что Кара-Мурза безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны в Украине.

Политик находится в московском СИЗО уже около полугода. Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch признали Кара-Мурзу узником совести и требуют его "немедленного и безоговорочного" освобождения.